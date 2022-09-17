Минобороны показало видео боя российского БТР-82А с американским М113 на Украине
- РИА Новости
На видео, опубликованном российским Минобороны, показано отражение атаки бронегруппы ВСУ. В частности, российский бронетранспортёр ведёт огонь из 30-миллиметровой пушки.
«В результате боя российские военнослужащие захватили бронетранспортер М-113 производства США. Его бросили украинские военнослужащие, спасаясь бегством», — пишет оборонное ведомство.
15 сентября Минобороны сообщило, что ВСУ потеряли до 500 военных убитыми и ранеными в результате ударов российских военных в Николаевской и Херсонской областях.