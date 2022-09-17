Минобороны показало видео боя российского БТР-82А с американским М113 на Украине

Министерство обороны России показало видео боя российского БТР-82А и иностранного M113 украинских войск во время спецоперации. В результате дуэли подразделения ЮВО захватили технику противника, которую бросили солдаты ВСУ.

На видео, опубликованном российским Минобороны, показано отражение атаки бронегруппы ВСУ. В частности, российский бронетранспортёр ведёт огонь из 30-миллиметровой пушки.

«В результате боя российские военнослужащие захватили бронетранспортер М-113 производства США. Его бросили украинские военнослужащие, спасаясь бегством», — пишет оборонное ведомство.

15 сентября Минобороны сообщило, что ВСУ потеряли до 500 военных убитыми и ранеными в результате ударов российских военных в Николаевской и Херсонской областях.