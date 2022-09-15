МО России сообщило, что ВСУ потеряли до 500 военных в Николаевской и Херсонской областях

Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли до 500 военных убитыми и ранеными в результате ударов российских военных в Николаевской и Херсонской областях. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«В результате массированных огневых ударов потери 24-й и 28-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Красное Знамя и Новогригоровка Николаевской области, а также 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Сухой Ставок и Белогорка Херсонской области составили до 500 военнослужащих убитыми и ранеными и более 40 единиц военной техники», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что в Херсонской области была отражена атака украинских десантников со стороны Кинбурнской косы.