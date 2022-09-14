МО: ВСУ потеряли 150 человек, пытаясь наступать в Херсонской и Николаевской областях
Попытки наступательных действий предпринимались 24-й, 28-й механизированными, 46-й аэромобильной и 60-й пехотной бригадами ВСУ в районах населённых пунктов Мирное, Сухой Ставок, Белогорка, Брускинское, Ольгино Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области.
«Уничтожено восемь украинских танков, 13 боевых машин пехоты, 11 других бронированных машин и свыше 150 украинских военнослужащих», — говорится в сводке министерства.
Кроме того, российская авиация уничтожила в ДНР до 250 украинских военных ударами высокоточного оружия.