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МО: ВСУ потеряли 150 человек, пытаясь наступать в Херсонской и Николаевской областях

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ВСУ предприняли безуспешные попытки наступления на Николаево-Криворожском направлении, однако потеряли восемь танков и более 150 военных, сообщило Минобороны России.

Попытки наступательных действий предпринимались 24-й, 28-й механизированными, 46-й аэромобильной и 60-й пехотной бригадами ВСУ в районах населённых пунктов Мирное, Сухой Ставок, Белогорка, Брускинское, Ольгино Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области.

«Уничтожено восемь украинских танков, 13 боевых машин пехоты, 11 других бронированных машин и свыше 150 украинских военнослужащих», — говорится в сводке министерства.

Кроме того, российская авиация уничтожила в ДНР до 250 украинских военных ударами высокоточного оружия.

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