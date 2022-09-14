Минобороны России сообщило об уничтожении до 250 украинских военных в ДНР

В Минобороны России заявили, что российская авиация уничтожила в ДНР до 250 украинских военных ударами высокоточного оружия.

Удары были нанесены по пунктам временной дислокации и боевым позициям подразделений 53-й, 54-й, 110-й механизированных бригад, 128-й бригады территориальной обороны и 68-й пехотной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Верхнекаменское, Никольское, Авдеевка, Новокалиново, Петровское, Новоселка и Времевка.

«Уничтожено до 250 украинских военнослужащих и более 20 единиц военной техники», — уточнили в ведомстве.

Ранее в ДНР заявили о ранении мужчины при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ.