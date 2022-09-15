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В Херсонской области отразили атаку украинских десантников со стороны Кинбурнской косы

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Группа украинских десантников пыталась проникнуть в Херсонскую область со стороны Кинбурнской косы, атака была отражена. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
В Херсонской области отразили атаку украинских десантников со стороны Кинбурнской косы
  • РИА Новости

«Буквально рано утром некие десантники, они себя называют морские пехотинцы... пытались проникнуть на территорию Кинбурнской косы, это со стороны как раз Чёрного моря, и пройти в Херсонскую область, но атака была купирована», — приводит РИА Новости его слова в эфире «Соловьёв Live».

Стремоусов добавил, что украинских диверсантов ликвидировали.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о неудачных попытках украинских диверсантов проникнуть в Красный Лиман.

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