В Херсонской области отразили атаку украинских десантников со стороны Кинбурнской косы

Группа украинских десантников пыталась проникнуть в Херсонскую область со стороны Кинбурнской косы, атака была отражена. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Буквально рано утром некие десантники, они себя называют морские пехотинцы... пытались проникнуть на территорию Кинбурнской косы, это со стороны как раз Чёрного моря, и пройти в Херсонскую область, но атака была купирована», — приводит РИА Новости его слова в эфире «Соловьёв Live».

Стремоусов добавил, что украинских диверсантов ликвидировали.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о неудачных попытках украинских диверсантов проникнуть в Красный Лиман.