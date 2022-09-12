«Уничтожен склад, на котором хранилось 45 тысяч тонн боеприпасов ВСУ»: в Минобороны РФ рассказали о ходе спецоперации

Российские войска и подразделения республик Донбасса продолжают вести борьбу с украинскими формированиями в рамках спецоперации. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, за минувшие сутки ВСУ потеряли более 550 человек убитыми на Харьковском и Николаево-Криворожском направлениях. Кроме того, в районе населённого пункта Вознесенск Николаевской области был уничтожен склад, на котором находилось более 45 тыс. т боеприпасов ВСУ, а в Краматорске были поражены цеха, где ремонтировали реактивные системы залпового огня.

Союзные войска продолжают наносить удары по подразделениям ВСУ и военным объектам на территории Украины. Так, в районе населённого пункта Вознесенск Николаевской области был уничтожен склад, на котором хранилось более 45 тыс. т боеприпасов.

Как сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на Николаево-Криворожском направлении высокоточными ракетными ударами ВКС России были поражены подразделения 63-й механизированной и 46-й аэромобильной бригад ВСУ.

«Всего за последние сутки на данном операционном направлении в ходе боевых действий киевский режим потерял свыше 300 (человек. — RT) убитыми и до 1 тыс. раненых украинских военнослужащих», — заявил Конашенков.

По его словам, на Харьковском направлении в районе городов Купянск и Изюм были нанесены удары по позициям националистического формирования «Кракен», 113-й бригады теробороны и 93-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 250 человек и более 20 единиц техники.

В Черкасской области ликвидирован пункт временной дислокации подразделения мотопехотной бригады оперативного резерва ВСУ — уничтожено более 30 националистов и свыше десяти единиц техники. За сутки в различных областях были поражены четыре пункта управления ВСУ, 36 артиллерийских подразделений, а также живая сила и военная техника в 125 районах. Уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах н. п. Новомихайловка, Калиновское и Полтавка, а также станция радиоэлектронной борьбы в Запорожской области. В Минобороны добавили, что в Краматорске были поражены цеха ремонта и восстановления реактивных систем залпового огня.

Кроме того, средства ПВО сбили пять беспилотных летательных аппаратов и уничтожили в воздухе восемь снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха».

Брифинг Минобороны РФ

«Наёмники расстреливают людей»

По словам главы военно-гражданской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, украинские националистические формирования и иностранные наёмники развязали террор на территории региона после отхода российских подразделений.

«Люди, которые смогли выбраться, серьёзные вещи рассказывают, что происходит в Купянске и Великом Бурлуке: наёмники ездят и расстреливают людей и всё это снимают на камеру... Я так понимаю: им надо зачистить эти города и представить, что, пока были российские войска, вот так они издевались. Трупы валяются на улице», — заявил Ганчев в эфире телеканала «Россия 24».

В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела погранпункта пропуска «Логачевка» со стороны ВСУ погибла гражданка Украины 1942 года рождения. Ещё четыре человека были доставлены в больницу с ранениями средней степени тяжести, трое из них — граждане Украины. Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь.

На этом фоне глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о возвращении в зону проведения спецоперации бойцов элитных подразделений Республики. По его словам, их возглавляет Герой России депутат Госдумы Адам Делимханов.

«Элитные бойцы после освобождения оккупированных украинскими фашистами Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска, Попасной и других городов отправились на предоставленный Верховным главнокомандующим отдых и теперь с новыми силами вернулись на передовую», — написал он в своём Telegram-канале.