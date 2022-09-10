МО России сообщило о перегруппировке войск в районе Балаклеи и Изюма и переброске в ДНР
- РИА Новости
«Для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма, для наращивания усилий на Донецком направлении», — сказал он.
Перегруппировка, как отмечается, производилась в течение трёх суток.
Также Конашенков добавил, что «в ходе этой операции проведён ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск».
Ранее российское оборонное ведомство опубликовало видео переброски военной техники и военнослужащих на Харьковское направление.
На кадрах видны колонны бронетранспортёров, армейских грузовиков и гаубиц, а также инженерная и прочая техника.