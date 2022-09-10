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МО России сообщило о перегруппировке войск в районе Балаклеи и Изюма и переброске в ДНР

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Российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма, перегруппированы и переброшены на Донецкое направление с целью достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
МО России сообщило о перегруппировке войск в районе Балаклеи и Изюма и переброске в ДНР
  • РИА Новости

«Для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклеи и Изюма, для наращивания усилий на Донецком направлении», — сказал он.

Перегруппировка, как отмечается, производилась в течение трёх суток.

Также Конашенков добавил, что «в ходе этой операции проведён ряд отвлекающих и демонстрационных мероприятий с обозначением реальных действий войск».

Ранее российское оборонное ведомство опубликовало видео переброски военной техники и военнослужащих на Харьковское направление.

На кадрах видны колонны бронетранспортёров, армейских грузовиков и гаубиц, а также инженерная и прочая техника.

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