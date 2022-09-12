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Кадыров заявил о возвращении в зону спецоперации на Украине элитных подразделений Чечни

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о возвращении в зону спецоперации на Украине элитных подразделений республики.
Кадыров заявил о возвращении в зону спецоперации на Украине элитных подразделений Чечни
  • РИА Новости

«Элитные бойцы после освобождения оккупированных украинскими фашистами Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска, Попасной и других городов отправились на предоставленный Верховным главнокомандующим отдых и теперь с новыми силами вернулись на передовую», — написал он в Telegram.

По его словам, подразделением командует Герой России депутат Госдумы Адам Делимханов.

Ранее сообщалось, что в Чечне завершено формирование трёх батальонов по 560 бойцов и специального полка из 1,5 тыс. бойцов. К выполнению любых боевых задач готовы 3180 обученных профессионалов.

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