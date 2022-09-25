В результате обстрела Донецка ВСУ получило повреждение здание детсада
«В результате обстрела Кировского района Донецка повреждено здание детского сада. Осколками выбито остекление окон», — сообщил он.
По словам Кулемзина, из-за опасности боевых действий было временно приостановлено движение автобусного маршрута № 41 на участке Горбольница № 25 в Кировском районе Донецка.
Ранее ВСУ обстреляли населённые пункты Стаханов, Рубежное, Сватово и Алчевск.
Несколько инфраструктурных объектов и автомобилей получили повреждения.