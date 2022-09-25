военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В результате обстрела Донецка ВСУ получило повреждение здание детсада

Короткая ссылка
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о повреждении здания детского сада в результате обстрела со стороны украинских войск.

«В результате обстрела Кировского района Донецка повреждено здание детского сада. Осколками выбито остекление окон», — сообщил он.

По словам Кулемзина, из-за опасности боевых действий было временно приостановлено движение автобусного маршрута № 41 на участке Горбольница № 25 в Кировском районе Донецка.

Ранее ВСУ обстреляли населённые пункты Стаханов, Рубежное, Сватово и Алчевск.

Несколько инфраструктурных объектов и автомобилей получили повреждения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить