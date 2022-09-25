В результате обстрела Донецка ВСУ получило повреждение здание детсада

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о повреждении здания детского сада в результате обстрела со стороны украинских войск.

«В результате обстрела Кировского района Донецка повреждено здание детского сада. Осколками выбито остекление окон», — сообщил он. По словам Кулемзина, из-за опасности боевых действий было временно приостановлено движение автобусного маршрута № 41 на участке Горбольница № 25 в Кировском районе Донецка. Ранее ВСУ обстреляли населённые пункты Стаханов, Рубежное, Сватово и Алчевск. Несколько инфраструктурных объектов и автомобилей получили повреждения.