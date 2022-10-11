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Рябков: Россия будет вынуждена принимать адекватные контрмеры из-за действий Запада

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Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия будет вынуждена принимать адекватные контрмеры из-за действий Запада на Украине. Об этом сообщило РИА Новости.

Он отметил, что прямое столкновение с США и НАТО не входит в интересы России.

Рябков добавил, что в Москве «предупреждают и надеются, что в Вашингтоне и других западных столицах осознают опасность неконтролируемой эскалации».

Замглавы МИД при этом осудил то, что западные страны всё больше вовлекаются в конфликт на Украине, а от «руководителей разного уровня в США и в Европе» раздаются призывы «нанести поражение» России «на поле боя».

«Россия будет вынуждена предпринимать адекватные контрмеры, в том числе асимметричного характера», — предупредил он.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединённые Штаты и их союзники вплотную подошли к красной линии, продолжая поставки вооружения Украине.

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