Рябков: Россия будет вынуждена принимать адекватные контрмеры из-за действий Запада
Он отметил, что прямое столкновение с США и НАТО не входит в интересы России.
Рябков добавил, что в Москве «предупреждают и надеются, что в Вашингтоне и других западных столицах осознают опасность неконтролируемой эскалации».
Замглавы МИД при этом осудил то, что западные страны всё больше вовлекаются в конфликт на Украине, а от «руководителей разного уровня в США и в Европе» раздаются призывы «нанести поражение» России «на поле боя».
«Россия будет вынуждена предпринимать адекватные контрмеры, в том числе асимметричного характера», — предупредил он.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединённые Штаты и их союзники вплотную подошли к красной линии, продолжая поставки вооружения Украине.