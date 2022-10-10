«Высокоточным оружием большой дальности»: Путин сообщил об ударах по объектам военного управления Украины

Российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности. По его словам, данная мера стала ответом на ряд терактов, организованных украинскими спецслужбами, в том числе на взрыв на Крымском мосту. Российский лидер подчеркнул, что киевский режим уже давно использует террористические методы.

ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ.

«Сегодня утром по предложению Министерства обороны и по плану Генерального штаба России нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины», — сказал глава государства.

По его словам, удар стал ответом на ряд терактов, устроенных украинскими спецслужбами. Последним из них стал подрыв 8 октября грузовика на автомобильной части Крымского моста, приведший к разрушению двух пролётов сооружения. Владимир Путин сообщил, что данный теракт был направлен на «разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России».

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Глава государства отметил, что «киевский режим уже давно использует террористические методы».

«Это убийства общественных деятелей, журналистов, учёных, причём как на Украине, так и в России. Это террористические обстрелы городов Донбасса, которые длятся уже более восьми лет. Это и акты атомного терроризма, имею в виду ракетно-артиллерийские удары по Запорожской АЭС. Но не только: спецслужбы Украины осуществили также уже три террористических акта в отношении Курской АЭС России», — заявил Владимир Путин.

Президент сообщил, что был «совершён и целый ряд других терактов и попыток подобных преступлений в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры нашей страны, включая попытку подрыва на одном из участков газотранспортной системы «Турецкий поток».

По словам главы государства, всё это доказано объективными данными, в том числе и показаниями самих задержанных исполнителей этих терактов.

«Таким образом, киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями, с самыми одиозными группировками. Оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно», — подчеркнул российский лидер.

В ходе совещания Владимир Путин попросил министра обороны доложить о результатах ударов по объектам украинской инфраструктуры, а также предостерёг Киев от дальнейших терактов.

«В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жёсткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений», — заключил глава государства.

«Цель удара достигнута»

О нанесении ударов по украинской инфраструктуре сообщили и в российском Минобороны.

«Сегодня российскими вооружёнными силами нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — заявил в ходе брифинга официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ранее, утром 10 октября, украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве.

Отмечалось, что в украинской столице взрывы были зафиксированы в Печерском, Шевченковском районах, на Воздухофлотском проспекте и улице Владимирской, где расположено здание Службы безопасности Украины.

Кроме того, сообщалось о взрывах в Соломенском районе, а также о задымлении в районе ТЭЦ возле станции метро «Выдубичи».

В Киевской области наблюдаются резкие перепады напряжения в электросети.

В свою очередь, Госспецсвязь Украины сообщает о перебоях в работе мобильной связи в Хмельницкой, Полтавской и во Львовской областях, а также в Харькове и Житомире.

Помимо этого, ударами была повреждена контактная сеть на территории Западной Украины. Об этом сообщил украинский оператор железнодорожных перевозок «Укрзализныця». Сообщается о возможных задержках в движении поездов.