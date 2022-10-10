На Украине заявили о сбоях в работе мобильной связи в нескольких областях
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Об этом пишет «СТРАНА.ua».
Как отметил замглавы парламентского комитета по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко, отсутствует связь в Полтаве, Житомире, Сумах, Харькове и в Киеве.
Утром 10 октября Вооружённые силы России нанесли массированный удар по объектам военной сферы, связи и энергетики на Украине.
Цель удара была достигнута, а все назначенные объекты были поражены.
Президент России Владимир Путин предупредил, что, если киевский режим продолжит предпринимать попытки совершения терактов на российской территории, ответ Москвы будет жёстким.