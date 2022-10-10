На Украине заявили о сбоях в работе мобильной связи в нескольких областях

Госпецсвязь Украины сообщила, что перебои в работе мобильной связи наблюдаются в Хмельницкой, Львовской, Полтавкой областях, а также в Харькове и Житомире.

Об этом пишет «СТРАНА.ua».

Как отметил замглавы парламентского комитета по вопросам цифровой трансформации Александр Федиенко, отсутствует связь в Полтаве, Житомире, Сумах, Харькове и в Киеве.

Утром 10 октября Вооружённые силы России нанесли массированный удар по объектам военной сферы, связи и энергетики на Украине.

Цель удара была достигнута, а все назначенные объекты были поражены.

Президент России Владимир Путин предупредил, что, если киевский режим продолжит предпринимать попытки совершения терактов на российской территории, ответ Москвы будет жёстким.