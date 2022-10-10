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Путин: ответ России на дальнейшие попытки Киева совершать теракты будет жёстким

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Если киевский режим продолжит предпринимать попытки совершения терактов на территории России, ответ Москвы будет жёстким. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

«В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жёсткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений», — сказал глава государства.

Утром 10 октября был нанесён массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.

Ударам подверглись объекты энергетики, военного управления и связи Украины.

Накануне Путин сообщил, что заказчиками, авторами и исполнителями подрыва Крымского моста были спецслужбы Украины.

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