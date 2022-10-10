Путин: ответ России на дальнейшие попытки Киева совершать теракты будет жёстким
«В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жёсткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений», — сказал глава государства.
Утром 10 октября был нанесён массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.
Ударам подверглись объекты энергетики, военного управления и связи Украины.
Накануне Путин сообщил, что заказчиками, авторами и исполнителями подрыва Крымского моста были спецслужбы Украины.