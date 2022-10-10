«Авторы, исполнители, заказчики — спецслужбы Украины»: Путин назвал подрыв Крымского моста терактом

Заказчиками, авторами и исполнителями подрыва Крымского моста были спецслужбы Украины. Об этом заявил Владимир Путин. Президент назвал произошедшее терактом. Как подчеркнул российский лидер, нет сомнений в том, что этот теракт был направлен на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры России. Глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил о возбуждении уголовного дела по статье о терроризме.

Авторами, заказчиками и исполнителями взрыва на Крымском мосту были спецслужбы Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем Следственного комитета РФ Александром Бастрыкиным.

Также по теме Хуснуллин сообщил о запуске движения по двум автомобильным полосам Крымского моста Движение запущено по двум автомобильным полосам Крымского моста, сообщает вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Александр Иванович, знаю, что следователи Следственного комитета уже более суток работают над расследованием события, которое произошло вчера рано утром на Крымском мосту. Есть уже предварительные данные расследования, и просил бы вас доложить о результатах», — заявил в начале встречи российский лидер.

По словам Бастрыкина, дело возбуждено по ч. 2 ст. 205 УК РФ (терроризм).

«Наша следственная группа Главного следственного управления — эксперты, криминалисты — очень оперативно прибыла на место происшествия. С участием специалистов взрывного дела, криминалистов детально осмотрели место происшествия, сделали предварительные обоснованные выводы. Мы возбудили дело по ч. 2 ст. 205 (терроризм), и это подтверждается данными первоначального этапа расследования», — подчеркнул Бастрыкин.

Глава Следственного комитета указал, что специалисты ведомства опросили множество свидетелей и очевидцев, а также ведут работу над специальными экспертными исследованиями: «Это взрывотехническая экспертиза, генетическая, криминалистическая».

«Даны соответствующие поручения о проведении оперативно-разыскной деятельности органам ФСБ, МВД России», — указал Бастрыкин.

Глава Следственного комитета РФ подчеркнул, что уже установлен маршрут движения грузовика: «Это Болгария, Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодарский край».

РИА Новости

© Константин Михальчевский

Кроме того, установлены перевозчики — лица, участвовавшие в организации движения грузовика, добавил Бастрыкин. Он отметил, что с помощью оперативных сотрудников ФСБ установлены подозреваемые.

Подрыв Крымского моста носит террористический характер, подчеркнул глава СК РФ.

«Это акт терроризма. Все наши данные первоначального этапа расследования сегодня позволяют нам сделать однозначный вывод: это теракт, который готовили украинские спецслужбы, и целью этого теракта было уничтожение крупного объекта гражданской инфраструктуры, очень важного для Российской Федерации, особенно в Крыму», — добавил Бастрыкин.

Владимир Путин подчеркнул, что подрыв Крымского моста направлен против критически важной гражданской инфраструктуры России.

«Здесь, как вы только что доложили, сомнений нет — это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. И авторы, исполнители, заказчики — спецслужбы Украины», — отметил президент.

«Спецслужбы Украины и граждане России и зарубежных государств, которые помогали в подготовке этого теракта», — добавил Бастрыкин.

ЧП на мосту и работы по восстановлению движения

Утром 8 октября информационный центр Национального антитеррористического комитета сообщил, что на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошёл подрыв грузового автомобиля. После этого загорелось семь топливных цистерн железнодорожного состава. Также частично обрушились два автомобильных пролёта моста.

Днём 9 октября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий ЧП, заявил, что автомобильное движение по двум полосам запустили на Крымском мосту.

«Запустили движение уже по двум полосам Крымского моста. До этого мост работал в реверсивном режиме. На автодорожной части наладили освещение, нанесли новую разметку, восстановили барьерное ограждения. Теперь на автомобиле по мосту можно будет проехать быстрее. Продолжаем обследование повреждённой части», — написал он в своём Telegram-канале.

При этом «до особого распоряжения» движение по Крымскому мосту будет доступно только для легковых автомобилей, отметил глава Крыма Сергей Аксёнов, добавив, что железнодорожная ветка будет работать в штатном режиме.

«Работа по обеспечению транспортной безопасности на объектах морского транспорта усилена», — добавил глава Крыма.

На Крымском мосту продолжаются работы по восстановлению железнодорожной инфраструктуры второго пути. Специалисты и техника трудятся в круглосуточном режиме, подчеркнули в Минтрансе.