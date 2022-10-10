Лукашенко: НАТО рассматривает варианты возможной агрессии против Белоруссии
- РИА Новости
Об этом пишет БЕЛТА.
По его словам, в западных странах насаждается мнение о том, что белорусская армия непосредственно вступит в спецоперацию на Украине.
Лукашенко заявил, что, поддавшись этим вбросам, военно-политическое руководство НАТО и ряда европейских стран «уже в открытую рассматривает варианты возможной агрессии» против нашей Белоруссии «вплоть до нанесения ядерного удара».
Ранее председатель Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что украинская сторона взорвала почти все мосты и заминировала дороги на границе.