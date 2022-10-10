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Лукашенко: НАТО рассматривает варианты возможной агрессии против Белоруссии

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что НАТО и ряд европейских стран рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии.
Лукашенко: НАТО рассматривает варианты возможной агрессии против Белоруссии
  • РИА Новости

Об этом пишет БЕЛТА.

По его словам, в западных странах насаждается мнение о том, что белорусская армия непосредственно вступит в спецоперацию на Украине.

Лукашенко заявил, что, поддавшись этим вбросам, военно-политическое руководство НАТО и ряда европейских стран «уже в открытую рассматривает варианты возможной агрессии» против нашей Белоруссии «вплоть до нанесения ядерного удара».

Ранее председатель Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что украинская сторона взорвала почти все мосты и заминировала дороги на границе.

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