Лукашенко: НАТО рассматривает варианты возможной агрессии против Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что НАТО и ряд европейских стран рассматривают варианты возможной агрессии против Белоруссии.

Об этом пишет БЕЛТА.

По его словам, в западных странах насаждается мнение о том, что белорусская армия непосредственно вступит в спецоперацию на Украине.

Лукашенко заявил, что, поддавшись этим вбросам, военно-политическое руководство НАТО и ряда европейских стран «уже в открытую рассматривает варианты возможной агрессии» против нашей Белоруссии «вплоть до нанесения ядерного удара».

Ранее председатель Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что украинская сторона взорвала почти все мосты и заминировала дороги на границе.