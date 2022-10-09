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ГПК Белоруссии: Украина взорвала почти все мосты на границе

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Украинская сторона взорвала почти все мосты и заминировала дороги на границе, заявил председатель Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо.
ГПК Белоруссии: Украина взорвала почти все мосты на границе
  • РИА Новости

«Обстановка на южном направлении сложная. Усилия украинской стороны сосредоточены на наращивании прикрытия госграницы», — приводит Интерфакс слова Лаппо в эфире телеканала СТВ.

По его словам, почти все приграничные мосты взорваны, приграничные дороги заминированы.

Он отметил, что со стороны Украины к границе выходят не пограничники, а территориальная оборона.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об участии республики в специальной военной операции на Украине, но отметил, что белорусские военные в зону конфликта не направляются.

Лукашенко также отверг обвинения в адрес Минска в соагрессии против Украины, отметив, что республика останется союзником России.

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