Лукашенко рассказал, каким образом Белоруссия участвует в спецоперации на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об участии республики в специальной военной операции на Украине, но отметил, что белорусские военные в зону конфликта не направляются.

«Что касается нашего участия в специальной военной операции на Украине — мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства», — приводит его слова БЕЛТА.

По его словам, участие Белоруссии состоит в том, чтобы, во-первых, не допустить распространения конфликта на территорию республики.

«Во-вторых, не допустить нанесения удара по Белоруссии под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии. Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет с территории Белоруссии. Вот наше участие», — подчеркнул он.

Ранее Лукашенко отверг обвинения в адрес Минска в соагрессии против Украины, отметив, что республика останется союзником России.

Он подчеркнул, что Минск не начинал конфликтовать с Киевом, это Украина раньше западных стран, в том числе США, закрыла небо для пролётов белорусских самолётов и объявила экономическую блокаду республики.

Президент Белоруссии подчеркнул, что в стране прилагают все усилия для того, чтобы остановить кровопролитие.

Глава белорусского МИД Владимир Макей, выступая ранее на министерском заседании Совета Безопасности ООН по Украине, также сообщил, что Белоруссия готова быть участником переговоров между Россией и Украиной и содействовать их продолжению.