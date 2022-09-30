Лукашенко отверг обвинения в адрес Белоруссии в соагрессии против Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг обвинения в адрес Минска в соагрессии против Украины, отметив, что республика останется союзником России.

«Не надо нас сегодня упрекать в соагрессии или ещё в чём-то. Мы были, есть и будем вместе с нашей Россией. У нас с Россией союз теснее, чем блока НАТО... Но в то же время мы говорим о том, что мы не будем воевать на Украине. Давайте мирно сотрудничать», — цитирует белорусского лидера БЕЛТА.

Он подчеркнул, что Минск не начинал конфликтовать с Киевом, это Украина раньше западных стран, в том числе США, закрыла небо для пролётов белорусских самолётов и объявила экономическую блокаду республики.

«Чего вы теперь паритесь и от нас что-то требуете?» — добавил Лукашенко.

Президент Белоруссии подчеркнул, что в стране прилагают все усилия для того, чтобы остановить кровопролитие.

«Но это кровопролитие кому-то нужно. Кому… Вы, дипломаты, разбирайтесь», — заключил он.

По словам Лукашенко, если европейцы искренне этого хотят, мира можно достичь в течение нескольких дней.

Глава белорусского МИД Владимир Макей, выступая ранее на министерском заседании Совета Безопасности ООН по Украине, сообщил, что Белоруссия готова быть участником переговоров между Россией и Украиной и содействовать их продолжению.