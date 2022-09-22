Макей: Белоруссия готова создать условия для продолжения переговоров России и Украины
- РИА Новости
«Минск, как непосредственный сосед, заинтересован быть участником переговоров между Россией и Украиной о стратегическом мирном урегулировании и готов создать все необходимые условия для их продолжения, в том числе на белорусской земле», — сказал Макей, слова которого приводит ТАСС.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что после возвращения из США намерен продолжать телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.