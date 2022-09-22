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Макей: Белоруссия готова создать условия для продолжения переговоров России и Украины

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Белоруссия готова быть участником переговоров между Россией и Украиной и содействовать их продолжению, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей, выступая на министерском заседании Совета Безопасности ООН по Украине.
Макей: Белоруссия готова создать условия для продолжения переговоров России и Украины
  • РИА Новости

«Минск, как непосредственный сосед, заинтересован быть участником переговоров между Россией и Украиной о стратегическом мирном урегулировании и готов создать все необходимые условия для их продолжения, в том числе на белорусской земле», — сказал Макей, слова которого приводит ТАСС.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что после возвращения из США намерен продолжать телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.

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