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Эрдоган намерен после визита в США продолжить переговоры с Путиным и Зеленским

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после возвращения из США намерен продолжать телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским.
Эрдоган намерен после визита в США продолжить переговоры с Путиным и Зеленским
  • Gettyimages.ru

Эрдоган рассказал журналистам, что с 24 февраля мы при каждой возможности призываем к прекращению военных действий.

«Во время нашей последней встречи в Самарканде мы вновь высказали их. Мы выступили с различными инициативами как перед российским и украинским руководством, так и перед мировыми лидерами, чтобы открыть путь к миру. Мы будем продолжать наши усилия по обеспечению мира и стабильности в последующем процессе. Например, как только мы вернёмся (из США. — RT), мы сразу же снова позвоним лидерам и продолжим с ними нашу телефонную дипломатию»», — цитирует турецкого президента ТАСС.

Ранее Эрдоган заявил, что российский лидер намерен как можно скорее закончить кризис на Украине.

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