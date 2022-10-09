Послу Украины в Минске Кизиму вручили ноту о планах Киева нанести удар по Белоруссии

Украинского посла в Минске Игоря Кизима вызвали в МИД Белоруссии, где вручили ноту, в которой сообщалось о планах Киева нанести удар по белорусской территории. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Украины.

«Вечером 8 октября в МИД Белоруссии был приглашён посол Украины в Минске Игорь Кизим, которому была вручена дипломатическая нота», — приводит заявление РИА Новости.

Украинская сторона заявила, что информация о готовящемся нападении на территорию Белоруссии не соответствует действительности.

В украинском МИД вручение ноты назвали «российской провокацией».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об участии республики в специальной военной операции на Украине, но отметил, что белорусские военные в зону конфликта не направляются.

Лукашенко также отверг обвинения в адрес Минска в соагрессии против Украины, отметив, что республика останется союзником России.