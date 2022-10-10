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СК России возбудит уголовное дело по фактам пыток и убийств мирных жителей Купянска

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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по фактам пыток и убийств мирных жителей Купянска после того, как в бывший командир террористической организации «Азов»* Максим Жорин опубликовал в соцсетях видео с телами убитых мирных жителей со связанными руками.
СК России возбудит уголовное дело по фактам пыток и убийств мирных жителей Купянска
  • РИА Новости

Как утверждал Жорин, к убийству якобы причастны российские военнослужащие, однако обстановка на видео свидетельствует о том, что снято оно в период нахождения Купянска под контролем ВСУ.

«Внутренние параметры видеоролика также показывают, что он снят днём 9 октября. Указанные факты говорят о новых военных преступлениях киевского режима», — подчёркивает Следственный комитет.

Ведомство установит обстоятельства гибели мирных граждан и выявит лиц, причастных к их пыткам и убийствам.

Как ранее сообщил РИА Новости житель села Торское, украинские войска при заходе в населённые пункты, где ранее стояли союзные войска, применяют различные меры наказания в отношении мирных жителей, получавших гуманитарную помощь или оказывавших содействие российской армии.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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