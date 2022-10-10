СК России возбудит уголовное дело по фактам пыток и убийств мирных жителей Купянска
- РИА Новости
Как утверждал Жорин, к убийству якобы причастны российские военнослужащие, однако обстановка на видео свидетельствует о том, что снято оно в период нахождения Купянска под контролем ВСУ.
«Внутренние параметры видеоролика также показывают, что он снят днём 9 октября. Указанные факты говорят о новых военных преступлениях киевского режима», — подчёркивает Следственный комитет.
Ведомство установит обстоятельства гибели мирных граждан и выявит лиц, причастных к их пыткам и убийствам.
Как ранее сообщил РИА Новости житель села Торское, украинские войска при заходе в населённые пункты, где ранее стояли союзные войска, применяют различные меры наказания в отношении мирных жителей, получавших гуманитарную помощь или оказывавших содействие российской армии.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.