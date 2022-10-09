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РИА Новости: ВСУ наказывают получавших гуманитарную помощь мирных жителей

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Украинские войска при заходе в населённые пункты, где ранее стояли союзные войска, применяют различные меры наказания в отношении мирных жителей, получавших гуманитарную помощь или оказывавших содействие российской армии.
РИА Новости: ВСУ наказывают получавших гуманитарную помощь мирных жителей
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова жителя села Торское.

«Я знал, что кроме расстрела меня там ничего не ждёт. Рассказывали беженцы: в Купянске, в Изюме (ВСУ. — RT) расстреливали. Ну, получил человек гуманитарную помощь. В чём его вина?!» — рассказал он.

Ранее стало известно, что в результате наступательных действий российских войск был освобождён населённый пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике.

Также официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что украинские войска отброшены от линии обороны российских войск на всех направлениях.

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