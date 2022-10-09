РИА Новости: ВСУ наказывают получавших гуманитарную помощь мирных жителей

Украинские войска при заходе в населённые пункты, где ранее стояли союзные войска, применяют различные меры наказания в отношении мирных жителей, получавших гуманитарную помощь или оказывавших содействие российской армии.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова жителя села Торское.

«Я знал, что кроме расстрела меня там ничего не ждёт. Рассказывали беженцы: в Купянске, в Изюме (ВСУ. — RT) расстреливали. Ну, получил человек гуманитарную помощь. В чём его вина?!» — рассказал он.

Ранее стало известно, что в результате наступательных действий российских войск был освобождён населённый пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике.

Также официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что украинские войска отброшены от линии обороны российских войск на всех направлениях.