Минобороны: ВСУ отброшены от линии обороны российских войск на всех направлениях

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что украинские войска отброшены от линии обороны российских войск на всех направлениях.

«На всех направлениях противник отброшен от линии обороны российских войск», — заявили в министерстве.

В министерстве уточнили, что были уничтожены более 100 военных Украины, шесть танков, восемь боевых машин и девять автомобилей ВСУ.

Также Минобороны России сообщило, что российские войска уничтожили три понтонные переправы Вооружённых сил Украины через реку Ингулец.

Кроме того, в результате наступательных действий российских войск освобождён населённый пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике.