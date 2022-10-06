Узнать больше

Минобороны: ВСУ отброшены от линии обороны российских войск на всех направлениях

Короткая ссылка
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что украинские войска отброшены от линии обороны российских войск на всех направлениях.
Минобороны: ВСУ отброшены от линии обороны российских войск на всех направлениях
  • РИА Новости

«На всех направлениях противник отброшен от линии обороны российских войск», — заявили в министерстве.

В министерстве уточнили, что были уничтожены более 100 военных Украины, шесть танков, восемь боевых машин и девять автомобилей ВСУ.

Также Минобороны России сообщило, что российские войска уничтожили три понтонные переправы Вооружённых сил Украины через реку Ингулец.

Кроме того, в результате наступательных действий российских войск освобождён населённый пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить