Минобороны: ВС России уничтожили три понтонные переправы ВСУ через реку Ингулец
- РИА Новости
Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.
Отмечается, что ВКС России уничтожили понтонные переправы в районах населённых пунктов Великое Артаково Николаевской области, Новогригоровка и Белая Криница Херсонской области с помощью высокоточных ракетных ударов.
Также Минобороны России сообщило, что в результате наступательных действий освобождён населённый пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике.