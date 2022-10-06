Минобороны: ВС России уничтожили три понтонные переправы ВСУ через реку Ингулец

Минобороны России сообщило, что российские войска уничтожили три понтонные переправы Вооружённых сил Украины через реку Ингулец.

Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.

Отмечается, что ВКС России уничтожили понтонные переправы в районах населённых пунктов Великое Артаково Николаевской области, Новогригоровка и Белая Криница Херсонской области с помощью высокоточных ракетных ударов.

Также Минобороны России сообщило, что в результате наступательных действий освобождён населённый пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике.