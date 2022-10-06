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Минобороны: ВС России уничтожили три понтонные переправы ВСУ через реку Ингулец

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Минобороны России сообщило, что российские войска уничтожили три понтонные переправы Вооружённых сил Украины через реку Ингулец.
Минобороны: ВС России уничтожили три понтонные переправы ВСУ через реку Ингулец
  • РИА Новости

Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков.

Отмечается, что ВКС России уничтожили понтонные переправы в районах населённых пунктов Великое Артаково Николаевской области, Новогригоровка и Белая Криница Херсонской области с помощью высокоточных ракетных ударов. 

Также Минобороны России сообщило, что в результате наступательных действий освобождён населённый пункт Зайцево в Донецкой Народной Республике.

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