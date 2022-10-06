Минобороны сообщило об освобождении населённого пункта Зайцево в ДНР
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Об этом сообщили в Минобороны России.
«На Артёмовском направлении в результате наступательных действий союзных сил освобождён населённый пункт Зайцево Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
Были уничтожены более 120 военнослужащих ВСУ, а также три боевые машины пехоты.
Ранее Минобороны России сообщило, что на Краснолиманском направлении в районе Торского уничтожены более 120 украинских военных и 14 единиц бронетехники.