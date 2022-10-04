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Минобороны России: на Краснолиманском направлении уничтожено более 120 украинских военных

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Минобороны России сообщило, что на Краснолиманском направлении в районе Торского уничтожено более 120 украинских военных и 14 единиц бронетехники.

Отмечается, что массированное огневое поражение было нанесено по подразделениям 66-й механизированной бригады ВСУ и двум пунктам временной дислокации националистических формирований.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о планах союзных сил освободить город Красный Лиман в ДНР.

По его данным, на Краснолиманском направлении «линия обороны выстраивается достаточно серьёзная в районе Кременной».

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