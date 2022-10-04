Минобороны России: на Краснолиманском направлении уничтожено более 120 украинских военных
Отмечается, что массированное огневое поражение было нанесено по подразделениям 66-й механизированной бригады ВСУ и двум пунктам временной дислокации националистических формирований.
Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил о планах союзных сил освободить город Красный Лиман в ДНР.
По его данным, на Краснолиманском направлении «линия обороны выстраивается достаточно серьёзная в районе Кременной».