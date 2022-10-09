МИД: поставки дальнобойных средств поражения Киеву станут красной линией для России

Поставки Западом Киеву дальнобойных или более мощных средств поражения станут для России красной линией. Об этом заявил директор второго департамента СНГ МИД России Алексей Полищук.

«Что касается так называемых красных линий, то мы их уже обозначали. Это прежде всего поставки Киеву дальнобойных или более мощных средств поражения», — заявил Полищук в интервью ТАСС.

Он пояснил, что конкретные меры реагирования на поставки Запада будут определяться по итогам тщательного анализа ситуации.

4 октября президент США Джо Байден сообщил о предоставлении Украине нового транша в размере $625 млн.

В новый пакет военной помощи входят четыре РСЗО HIMARS, 32 гаубицы и 200 бронемашин, а также десятки тысяч снарядов и мин.

Как отметила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, новые поставки на Украину РСЗО HIMARS демонстрируют ненависть Вашингтона по отношению к Москве.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил опасение, что поставки оружия Украине со стороны США усиливают опасность прямого военного столкновения России и Запада.