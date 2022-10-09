МИД: поставки дальнобойных средств поражения Киеву станут красной линией для России
- AP
«Что касается так называемых красных линий, то мы их уже обозначали. Это прежде всего поставки Киеву дальнобойных или более мощных средств поражения», — заявил Полищук в интервью ТАСС.
Он пояснил, что конкретные меры реагирования на поставки Запада будут определяться по итогам тщательного анализа ситуации.
4 октября президент США Джо Байден сообщил о предоставлении Украине нового транша в размере $625 млн.
В новый пакет военной помощи входят четыре РСЗО HIMARS, 32 гаубицы и 200 бронемашин, а также десятки тысяч снарядов и мин.
Как отметила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, новые поставки на Украину РСЗО HIMARS демонстрируют ненависть Вашингтона по отношению к Москве.
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил опасение, что поставки оружия Украине со стороны США усиливают опасность прямого военного столкновения России и Запада.