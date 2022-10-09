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МИД: поставки дальнобойных средств поражения Киеву станут красной линией для России

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Поставки Западом Киеву дальнобойных или более мощных средств поражения станут для России красной линией. Об этом заявил директор второго департамента СНГ МИД России Алексей Полищук.
МИД: поставки дальнобойных средств поражения Киеву станут красной линией для России
  • AP

«Что касается так называемых красных линий, то мы их уже обозначали. Это прежде всего поставки Киеву дальнобойных или более мощных средств поражения», — заявил Полищук в интервью ТАСС.

Он пояснил, что конкретные меры реагирования на поставки Запада будут определяться по итогам тщательного анализа ситуации.

4 октября президент США Джо Байден сообщил о предоставлении Украине нового транша в размере $625 млн.

В новый пакет военной помощи входят четыре РСЗО HIMARS, 32 гаубицы и 200 бронемашин, а также десятки тысяч снарядов и мин.

Как отметила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, новые поставки на Украину РСЗО HIMARS демонстрируют ненависть Вашингтона по отношению к Москве.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил опасение, что поставки оружия Украине со стороны США усиливают опасность прямого военного столкновения России и Запада.

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