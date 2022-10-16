Песков: спецоперация будет доведена до конца, несмотря на участие НАТО в конфликте

НАТО де-факто влезло в украинский конфликт, но это никак не влияет на цели России, заявил в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«НАТО де-факто уже влезло в украинский конфликт. Но это никоим образом не влияет на все наши цели и полагания, то есть операция продолжается и она будет доведена до конца», — заявил Песков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что введение войск НАТО на территорию Украины является опасным шагом, который может привести к глобальной катастрофе.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время совещания в Севастополе сообщил, что против России, по сути, «воюет блок НАТО».

Также он заявил, что попытки переговоров между Москвой и Киевом были сорваны по приказу США.