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Патрушев заявил, что попытки переговоров между Москвой и Киевом были сорваны США

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что попытки переговоров между Москвой и Киевом были сорваны по приказу США.
Патрушев заявил, что попытки переговоров между Москвой и Киевом были сорваны США
  • Gettyimages.ru

На совещании в Севастополе Патрушев заявил, что все попытки переговорного процесса были сорваны «по приказу американских покровителей киевского режима».

Также Патрушев рассказал о разных подходах Запада и России к ситуации на Украине.

30 сентября президент России Владимир Путин призвал украинские власти «немедленно прекратить огонь, все боевые действия», а также вернуться за стол переговоров.

В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в Киеве «готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России».

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