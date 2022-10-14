Путин заявил, что введение войск НАТО на Украину может привести к глобальной катастрофе

Введение войск НАТО на территорию Украины является опасным шагом, который может привести к глобальной катастрофе. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«В любом случае введение каких-либо войск в прямое соприкосновение, в прямое столкновение с российской армией — это очень опасный шаг, который может привести к глобальной катастрофе», — заявил он на пресс-конференции в Астане.

Путин выразил надежду, что у лидеров стран НАТО хватит «ума-разума» этого не делать.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время совещания в Севастополе сообщил, что против России, по сути, «воюет блок НАТО».

Также он заявил, что попытки переговоров между Москвой и Киевом были сорваны по приказу США.