Путин заявил, что введение войск НАТО на Украину может привести к глобальной катастрофе
«В любом случае введение каких-либо войск в прямое соприкосновение, в прямое столкновение с российской армией — это очень опасный шаг, который может привести к глобальной катастрофе», — заявил он на пресс-конференции в Астане.
Путин выразил надежду, что у лидеров стран НАТО хватит «ума-разума» этого не делать.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время совещания в Севастополе сообщил, что против России, по сути, «воюет блок НАТО».
Также он заявил, что попытки переговоров между Москвой и Киевом были сорваны по приказу США.