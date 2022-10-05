Секретарь Совбеза России Патрушев: против России, по сути, воюет блок НАТО
- РИА Новости
Он отметил, что Россия, освобождая сегодня украинский народ от неонацизма, ведёт борьбу не только с националистическими формированиями и украинскими войсками.
«Против нас, по сути, воюет блок НАТО», — сказал Патрушев.
По словам секретаря Совбеза, члены Североатлантического альянса предоставляют Киеву тяжёлое вооружение, боеприпасы, разведывательные данные, а также готовят военных специалистов.
Также Патрушев заявил, что попытки переговоров между Москвой и Киевом были сорваны по приказу США.
Кроме того, он заявил, что выгодоприобретателем диверсий на «Северных потоках» являются США.