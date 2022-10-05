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Секретарь Совбеза России Патрушев: против России, по сути, воюет блок НАТО

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время совещания в Севастополе заявил, что против России, по сути, «воюет блок НАТО».
Секретарь Совбеза России Патрушев: против России, по сути, воюет блок НАТО
  • РИА Новости

Он отметил, что Россия, освобождая сегодня украинский народ от неонацизма, ведёт борьбу не только с националистическими формированиями и украинскими войсками. 

«Против нас, по сути, воюет блок НАТО», — сказал Патрушев.

По словам секретаря Совбеза, члены Североатлантического альянса предоставляют Киеву тяжёлое вооружение, боеприпасы, разведывательные данные, а также готовят военных специалистов.

Также Патрушев заявил, что попытки переговоров между Москвой и Киевом были сорваны по приказу США.

Кроме того, он заявил, что выгодоприобретателем диверсий на «Северных потоках» являются США.

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