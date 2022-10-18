Глава Минобороны ФРГ пообещала поставить Украине новые вооружения в 2022 году

Берлин поставит Киеву новые вооружения уже в текущем году, включая броневики и гаубицы, заявила глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

«Ещё в этом году будут поставлены танковые тягачи, бронированные машины «Динго», мостоукладчики, дополнительные танковые гаубицы, дополнительные РСЗО, системы по борьбе с беспилотниками», — цитирует её ТАСС.

Министр отметила, что это будет «огромный пакет», который станет весомой поддержкой. По её словам, ФРГ «не ослабит усилий» по оказанию военной помощи Киеву, в том числе и зимой.

Ранее бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью Welt am Sonntag призвал немецкого канцлера Олафа Шольца создать в Европе танковый альянс, чтобы наладить поставки Киеву танков Leopard 2 и БМП Marder.

В августе Мельник возмутился тем, что Берлин «оставил Киев в одиночестве» в вопросе поставок тяжёлых вооружений.

Он обвинил правительство Германии в том, что оно не прислушивается к экспертам, которые призывают значительно сильнее вооружать украинскую армию.