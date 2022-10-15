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Экс-посол Украины в ФРГ Мельник призвал Шольца создать танковый альянс для помощи Киеву

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Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью Welt am Sonntag призвал немецкого канцлера Олафа Шольца создать в Европе танковый альянс, чтобы наладить поставки Киеву танков Leopard 2 и БМП Marder.
Экс-посол Украины в ФРГ Мельник призвал Шольца создать танковый альянс для помощи Киеву
  • Gettyimages.ru

Мельник назвал танки Leopard 2 и БМП Marder, а также артиллерию и боеприпасы приоритетным пунктом в поставках вооружения Украине.

«Мы просим канцлера Германии Олафа Шольца сформировать европейский танковый альянс», — цитирует его ТАСС.

Экс-посол объяснил, что если каждая европейская страна передаст Киеву 10% своего запаса танков, то украинским властям удастся создать «армию» из 200 и более танков.

Мельник также призвал правительство Германии взять на себя долгосрочные обязательства по военной поддержке Украины на ближайшие годы.

В августе Мельник возмутился тем, что Берлин «оставил Киев в одиночестве» в вопросе поставок тяжёлых вооружений.

Он обвинил правительство Германии в том, что оно не прислушивается к экспертам, которые призывают значительно сильнее вооружать украинскую армию.

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