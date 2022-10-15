Экс-посол Украины в ФРГ Мельник призвал Шольца создать танковый альянс для помощи Киеву
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Мельник назвал танки Leopard 2 и БМП Marder, а также артиллерию и боеприпасы приоритетным пунктом в поставках вооружения Украине.
«Мы просим канцлера Германии Олафа Шольца сформировать европейский танковый альянс», — цитирует его ТАСС.
Экс-посол объяснил, что если каждая европейская страна передаст Киеву 10% своего запаса танков, то украинским властям удастся создать «армию» из 200 и более танков.
Мельник также призвал правительство Германии взять на себя долгосрочные обязательства по военной поддержке Украины на ближайшие годы.
В августе Мельник возмутился тем, что Берлин «оставил Киев в одиночестве» в вопросе поставок тяжёлых вооружений.
Он обвинил правительство Германии в том, что оно не прислушивается к экспертам, которые призывают значительно сильнее вооружать украинскую армию.