Президент Хорватии Миланович назвал НАТО участником конфликта на Украине
- AFP
- © Armend NIMANI
«Некоторые страны — члены НАТО содержат, обучают, финансируют и снабжают (украинских военных. — RT). Так что НАТО де-факто на 100% вовлечена в конфликт на Украине. Это факт», — цитирует его ТАСС.
Миланович подчеркнул, что будет выступать против вовлечения Хорватии в действующий конфликт, так как оборона своего государства для него наиболее приоритетна.
Лидер Хорватии также выступил против подготовки украинских военных на территории страны.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Североатлантический альянс де-факто влез в конфликт на Украине, но это не влияет на цели России.