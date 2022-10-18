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Президент Хорватии Миланович назвал НАТО участником конфликта на Украине

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НАТО де-факто является участником конфликта на Украине, заявил президент Хорватии Зоран Миланович.
Президент Хорватии Миланович назвал НАТО участником конфликта на Украине
  • AFP
  • © Armend NIMANI

«Некоторые страны — члены НАТО содержат, обучают, финансируют и снабжают (украинских военных. — RT). Так что НАТО де-факто на 100% вовлечена в конфликт на Украине. Это факт», — цитирует его ТАСС.

Миланович подчеркнул, что будет выступать против вовлечения Хорватии в действующий конфликт, так как оборона своего государства для него наиболее приоритетна.

Лидер Хорватии также выступил против подготовки украинских военных на территории страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Североатлантический альянс де-факто влез в конфликт на Украине, но это не влияет на цели России.

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