Президент Хорватии выступил против подготовки украинских военных на хорватской территории
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Об этом он заявил в ходе выступления перед журналистами.
«Я не поддерживаю эту идею, потому что я не поддерживаю вовлечение Хорватии в эту войну больше, чем следовало бы. Я как верховный главнокомандующий этого не одобряю», — приводит слова Милановича ТАСС.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступил против инициативы по подготовке украинских военных в Европе, добавив, что страна не будет принимать в ней участие.
17 октября министры иностранных дел стран ЕС утвердили помощь Киеву на сумму €500 млн и тренировочную миссию для украинских военных.