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Президент Хорватии выступил против подготовки украинских военных на хорватской территории

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Президент Хорватии Зоран Миланович выступает против подготовки украинских военных на хорватской территории.
Президент Хорватии выступил против подготовки украинских военных на хорватской территории
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом он заявил в ходе выступления перед журналистами.

«Я не поддерживаю эту идею, потому что я не поддерживаю вовлечение Хорватии в эту войну больше, чем следовало бы. Я как верховный главнокомандующий этого не одобряю», — приводит слова Милановича ТАСС.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступил против инициативы по подготовке украинских военных в Европе, добавив, что страна не будет принимать в ней участие.

17 октября министры иностранных дел стран ЕС утвердили помощь Киеву на сумму €500 млн и тренировочную миссию для украинских военных.

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