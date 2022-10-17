В венгерском МИД заявили об отказе Венгрии участвовать в подготовке украинских военных

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступил против инициативы по подготовке украинских военных в Европе, добавив, что страна не будет принимать в ней участие.

«Хотел бы заявить, что Венгрия не голосовала за эту инициативу... Мы не примем участие в этой миссии», — цитирует Сийярто РИА Новости.

Глава венгерского МИД уточнил, что Венгрия стала единственной страной в ЕС, которая не поддержала данную инициативу.

Он объяснил это тем, что подобные решения ведут к эскалации конфликта.

Кроме того, отметил Сийярто, венгерские власти не намерены выделять деньги для данной тренировочной миссии.

17 октября министры иностранных дел стран ЕС утвердили помощь Киеву на сумму €500 млн и тренировочную миссию для украинских военных.