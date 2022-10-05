«Вверх по лестнице эскалации»: почему в США допускают использование Киевом американского оружия против Крыма

В Пентагоне допустили использование Киевом американского оружия для ударов по Крыму. Как заявила зампомощника министра обороны США Лора Купер, в Вашингтоне считают, что предоставленные украинской стороне РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним позволяют её военным поражать цели в том числе и на территории полуострова. Она также заметила, что Соединённые Штаты сегодня сосредоточены на обучении бойцов ВСУ использованию новых вооружений. При этом Купер ушла от ответа на вопрос о вероятности передачи Киеву баллистических ракет ATACMS, которых тот добивается. Эксперты считают, что США продолжают заниматься эскалацией конфликта, при этом стараясь балансировать на грани и не скатываться к прямому противостоянию с Москвой.

В Вашингтоне полагают, что имеющиеся в распоряжении Киева реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и боеприпасы к ним позволяют украинским военным наносить удары в том числе и по Крыму. С таким утверждением на брифинге выступила заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер.

«Мы считаем, что они смогут поразить подавляющее большинство целей, в том числе на территории Крыма», — заявила она.

При этом Купер ушла от ответа на вопрос о возможном предоставлении Киеву оперативно-тактических баллистических ракет семейства ATACMS, поставок которых добивается украинская сторона. По её словам, США опираются на собственные выводы, оценивая потребности Украины в оружии.

«В том, что касается данного средства, но опять же и других средств тоже, мы исходим из потребностей на поле боя. И, по нашим оценкам, с помощью существующих (ракет. — RT) GMLRS, которыми оснащаются HIMARS и которые мы дополнительно предоставляем в рамках данного пакета (помощи. — RT), они смогут поразить подавляющее большинство целей на поле боя», — подчеркнула зампомощника главы Пентагона.

Она также в очередной раз подтвердила решимость администрации президента США Джо Байдена оказывать дальнейшее военно-техническое содействие Украине, напомнив, что американские специалисты с 2014 года участвуют в подготовке военных кадров республики.

«Мы очень гордимся проводимой нами на протяжении многих лет подготовкой Вооружённых сил Украины. Однако... мы сосредоточились на том, чтобы обучать их обращению с новым оборудованием, чтобы они могли сразу же начать эффективно использовать на поле боя предоставляемые нами новые средства, неважно, идёт ли речь о M-777, HIMARS или о новых БПЛА», — заявила Купер.

Пентагон

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© Bill Clark/CQ-Roll Call, Inc

Никаких ограничений

США уже не первый раз на официальном уровне фактически дают Киеву разрешение задействовать западное оружие против регионов, которые в Вашингтоне считают частью Украины. В частности, госсекретарь Энтони Блинкен на брифинге 27 сентября заявил, что не видит препятствий для того, чтобы украинская сторона наносила удары по территориям, на которых прошли референдумы.

«Украина имеет абсолютное право обороняться на всей своей территории, в том числе отвоёвывать территории... Мы продолжим поддерживать их в этих усилиях», — сказал он.

В свою очередь, посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова 29 сентября в интервью газете «Украинская правда» заявила: «Да, есть условие не использовать их против любых других стран. Это касается именно HIMARS. Поэтому со стороны США нет никаких ограничений относительно (применения оружия. — RT) в Крыму».

Дипломат также отметила, что у США нет «жёстких красных линий относительно какого-то оружия», которое запрашивает Украина.

4 октября Белый дом сообщил о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму в $625 млн. В её рамках Киеву из запасов американского Минобороны передадут 16 гаубиц калибра 155 мм и боеприпасы к ним, столько же гаубиц калибра 105 мм, 200 бронеавтомобилей MaxxPro категории MRAP, четыре РСЗО HIMARS со снарядами, противопехотные мины Claymore и различные боеприпасы.

Сторона конфликта

Между тем в России неоднократно предупреждали США и другие западные страны о риске стать стороной конфликта при сохранении нынешней военной помощи Киеву. На это 5 октября указал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Такие заявления и прямо, и косвенно являются новыми подтверждениями непосредственной вовлечённости США в этот конфликт, что создаёт чрезвычайно опасную ситуацию», — сказал он, комментируя слова Лоры Купер о возможном задействовании HIMARS против Крыма.

Отправка американских боеприпасов на Украину

AP

© Alex Brandon, File

На этот же момент обратил внимание посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Решение администрации продолжить накачку киевского режима тяжёлым вооружением закрепляет Вашингтон в статусе участника конфликта. Воспринимаем это как непосредственную угрозу стратегическим интересам нашей страны», — заявил он.

Дипломат подчеркнул, что непрекращающаяся передача украинским властям продукции военного назначения чревата затягиванием кровопролития и усилением опасности прямого военного столкновения России и стран Запада.

На стремление США и её ближайшего союзника в лице Великобритании затянуть конфликт на Украине и столкнуть Россию и Европу указал и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая 5 октября на совещании по безопасности в Крыму.

«Для них (англосаксов. — RT) важно усилить нестабильность, столкнуть Европу с Россией в военном противостоянии, чтобы капиталы, производства и ценные специалисты перебрались к ним за океан», — заявил он.

По его словам, основная цель этих действий заключается в том, чтобы подавить Россию, удержать своё мнимое превосходство, сохранить однополярный мир и обеспечить для себя возможность жить за чужой счёт.

«Сегодня Вашингтон и Лондон не могут успокоиться из-за страха потери своей гегемонии и пытаются разжечь всё новые конфликты, в том числе по периметру таких ядерных держав, как Россия и Китай», — констатировал Патрушев.

Эскалация конфликта

По мнению научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, США, фактически разрешая Киеву наносить удары по Крыму, «идут вверх по лестнице эскалации».

«Продолжать в том же духе Вашингтон будет до тех пор, пока сохраняет уверенность в возможности победы над Россией на Украине. Ведь в США фактически в открытую заявляют, что хотят нанести РФ стратегическое поражение. И для достижения этой цели Вашингтон идёт на любые ухищрения, решая свои задачи руками киевского режима», — пояснил в беседе с RT эксперт.

Украинские военные

AP

© Leo Correa

Аналогичного мнения придерживается политолог Александр Асафов. В разговоре с RT он указал, что дальнейшая эскалация ситуации нужна США ещё и для того, чтобы ослабить своих европейских «партнёров».

«Продолжительность и эскалация конфликта — основные цели американцев на европейском пространстве. США заинтересованы в нанесении урона не только России, но и Европе, чтобы не дать им нормально развиваться и сдержать в конкурентных областях», — отметил он.

При этом аналитик подчеркнул, что «вербальные интервенции» относительно поддержки Соединёнными Штатами любых действий Украины, в том числе в отношении территорий, присоединившихся к России, зачастую транслируют неосновные спикеры американского истеблишмента: второстепенные представители ведомств, бывшие высокопоставленные военачальники, экс-сотрудники администрации.

«Этим они создают медийную повестку, привлекают внимание, подготавливая аудиторию к различным вариантам развития событий на Украине. Готовится почва и оценивается реакция общественности на предполагаемые действия Киева, которые координируются США. И эта амбициозная нереалистичная цель Украины — возвращение Крыма — тоже находится в фокусе Минобороны США, которое таким образом прощупывает решимость РФ на ответ», — предположил Асафов.

В свою очередь, Константин Блохин считает, что США будут до последнего отрицать свою непосредственную вовлечённость в конфликт на Украине, аргументируя это отсутствием своих военных сил в стране.

«Администрация Байдена понимает, что поддержка Украины американскими военными чревата развязыванием полномасштабной войны с колоссальными издержками. Однако при этом Вашингтон не отказывает себе в возможности агитировать Киев на такие безрассудные шаги, как удары по Крыму, так как там не считают, что это скажется на США. Соединённые Штаты готовы провоцировать столкновение России с кем угодно, кроме самих себя. Соответственно, поставки оружия Киеву продолжатся. Но его список вряд ли будет расширен на такие серьёзные системы, как ATACMS, чтобы иметь возможность балансировать на грани, не скатываясь к прямому противостоянию с РФ», — резюмировал эксперт.