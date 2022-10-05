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Песков: слова США о возможных ударах ВСУ по Крыму подтверждают их вовлечённость в конфликт

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения Пентагона о возможных ударах РСЗО HIMARS по Крыму свидетельствуют о вовлечённости Соединённых Штатов в конфликт России и Украины.
Песков: слова США о возможных ударах ВСУ по Крыму подтверждают их вовлечённость в конфликт
  • РИА Новости

«(Такие заявления. — RT) и прямо, и косвенно являются подтверждениями непосредственной вовлечённости Соединённых Штатов в этот конфликт, что создаёт чрезвычайно и чрезвычайно опасную ситуацию», — сказал он. 

Ранее президент США Джо Байден сообщил о предоставлении Украине нового транша в размере $625 млн.

Заместитель помощника американского министра обороны Лаура Купер заявила, что переданные Украине боеприпасы к РСЗО HIMARS позволяют ВСУ поражать большую часть российских целей, в том числе в Крыму.

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