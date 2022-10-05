Песков: слова США о возможных ударах ВСУ по Крыму подтверждают их вовлечённость в конфликт
- РИА Новости
«(Такие заявления. — RT) и прямо, и косвенно являются подтверждениями непосредственной вовлечённости Соединённых Штатов в этот конфликт, что создаёт чрезвычайно и чрезвычайно опасную ситуацию», — сказал он.
Ранее президент США Джо Байден сообщил о предоставлении Украине нового транша в размере $625 млн.
Заместитель помощника американского министра обороны Лаура Купер заявила, что переданные Украине боеприпасы к РСЗО HIMARS позволяют ВСУ поражать большую часть российских целей, в том числе в Крыму.