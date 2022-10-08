«Политические манипуляции»: почему в правящей коалиции ФРГ нет консенсуса по вопросу поставок Киеву тяжёлого вооружения

Председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала власти ФРГ как можно скорее отправить на Украину тяжёлое вооружение — танки и боевые машины пехоты. По её словам, они необходимы для «оттеснения российских позиций». Ранее Киев неоднократно требовал от Берлина передать ему боевые танки Leopard, однако против этого выступает канцлер Олаф Шольц. С точки зрения экспертов, инициатива ряда немецких политиков по расширению поддержки киевского режима прежде всего связана с их желанием упрочить собственные позиции на внутриполитической арене. Однако, как отмечают аналитики, в Берлине осознают, что поставки тяжёлых вооружений могут привести к разрастанию конфликта, что нанесёт ущерб в том числе ФРГ.

Председатель комитета парламента ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала власти страны как можно скорее передать Киеву тяжёлое вооружение, включая танки.

«Украине всё ещё нужна наша поддержка, чтобы пережить зиму. Это касается прежде всего боеприпасов, но также и поставок боевых машин пехоты или боевых танков для оттеснения российских позиций», — сказала политик в интервью агентству DPA.

По её словам, киевский режим благодарен Германии за уже переданную («хоть и с опозданием») военную технику, которая стала «огромной поддержкой» для Украины.

Политический вопрос

Штрак-Циммерман не единственный немецкий парламентарий, призывающий расширить поставки вооружений Украине. Ранее со схожим заявлением выступил Омид Нурипур, сопредседатель партии «Союз-90/Зелёные», которая входит в коалиционное правительство ФРГ.

Нурипур выразил мнение, что Берлин должен поставлять Киеву оружие не только в рамках так называемого кругового обмена (подразумевает поставки современного оружия из ФРГ в страны, которые передают Украине советскую технику), но и напрямую из запасов бундесвера и от производителей.

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Аналогичной позиции придерживается и лидер находящегося в оппозиции Христианско-демократического союза Фридрих Мерц, который в начале сентября призвал власти выдать разрешение на экспорт боевых танков для поставок на Украину.

В то же время политики от Социал-демократической партии Германии, в рядах которой состоит канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступают против поставок тяжёлых вооружений Киеву. Напомним, что на протяжении последних месяцев Украина неоднократно требовала от Берлина поставить ей основные боевые танки Leopard 2.

Несмотря на давление со стороны политиков из правящей коалиции, Шольц последовательно отвергает эту идею, аргументируя своё решение нехваткой этих танков у бундесвера, необходимостью длительного обучения работе с такими машинами, а также важностью совместных действий с союзниками по НАТО.

В начале сентября газета Die Welt сообщила, что Шольц в ходе переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем сохранил своё мнение относительно поставок Киеву танков Leopard 2, несмотря на то что у Украины якобы с апреля есть предложение от оборонного концерна Krauss-Maffei Wegmann на покупку 100 единиц Leopard 2 в течение пяти с половиной лет.

Уже в конце месяца канцлер в очередной раз подтвердил, что не станет одобрять поставку Киеву танков Leopard 2. По его словам, если Берлин отправит украинской стороне данные бронемашины, это может привести к эскалации конфликта.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц

AP

© Markus Schreiber

Эксперты называют доводы немецкого канцлера весьма обоснованными, в том числе тот, что касается возможного дефицита танков Leopard 2 у бундесвера.

«Таких танков не так уж и много, поскольку они достаточно дорогие и высокотехнологичные. Leopard 2 — последняя модификация в этом семействе танков, ей всего 10—15 лет. Его можно назвать одним из лучших танков на Западе. К поставкам такой техники там всегда относятся очень осторожно, тогда как советское оружие и собственные устаревшие образцы охотно экспортируются на Украину. Leopard 2 — это дорогостоящая машина. За год можно произвести не более двух-трёх десятков таких танков», — рассказал в комментарии RT директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберёзкин.

Эскалация конфликта

Стоит отметить, что Германия уже передала киевскому режиму значительное количество оружия и военной техники. Так, издание Focus со ссылкой на данные Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ сообщало, что по состоянию на конец августа Берлин экспортировал на Украину оружия на сумму около €686 млн.

А в начале сентября правительство Германии опубликовало список отправленных украинской стороне вооружений. В числе прочего в перечне фигурируют: радиолокационная станция контрбатарейной борьбы Cobra, 30 самоходных зенитных комплексов Gepard, 54 БТР М113, 30 бронемашин, три РСЗО MARS II с боезапасом, системы ПВО IRIS-T SLM, самоходные гаубицы PzH 2000, 500 зенитных ракет Stinger, запчасти к истребителям МиГ-29 и десятки тысяч боеприпасов — от патронов и ручных гранат до снарядов для 155-мм гаубиц и противотанковых мин.

Как считает Алексей Подберёзкин, призывы расширить поставки вооружений киевскому режиму звучат в основном от тех политиков, которые хотят упрочить своё положение за счёт поддержки со стороны США, одобряющих подобный курс.

«Те, кто ратуют за поставки, в этом деле ничего не понимают и просто хотят получить одобрение социума и благосклонность Вашингтона. Общественное мнение сейчас очень ориентировано на помощь Украине, оно политизирует ситуацию — поддержка Киева рассматривается как некая идентичность. Если вы полностью за любую помощь — это одна чёткая позиция, если за, но с оговорками, — уже совершенно другая. Те же, кто против поддержки Киева, попадают под резкую критику. Это чисто политические манипуляции, за которыми ничего не стоит: ни государственного подхода, ни трезвого расчёта. Банальная ориентация на тренды в идеологии», — пояснил политолог.

Танки Leopard 2 A7V немецкой армии

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При этом он ожидает, что Германия и дальше будет снабжать Киев оружием и военной техникой, однако вряд ли она пересечёт некоторые красные линии.

«Поставки будут продолжаться, но теперь немцы осторожнее подходят к оснащению Украины тяжёлыми вооружениями, потому что стали осознавать, к чему может привести эскалация конфликта, поскольку для них это будет означать только разгром страны. С другой стороны, США этого и добиваются, чтобы ослабить своего основного промышленного конкурента», — рассуждает Подберёзкин.

В свою очередь, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин в разговоре с RT обратил внимание на то, что активнее всего за расширение поставок Украине в коалиционном правительстве ФРГ выступают «Свободные демократы» и «Зелёные».

«Они выступают как проукраинские партии и требуют от властей ФРГ проявить евро-атлантическую солидарность — Германия, в отличие от США и Великобритании, поставляет Киеву гораздо меньшие объёмы вооружений. Что касается современных основных боевых танков западного производства, то их Украине пока не поставляет ни одна из стран НАТО. Передаются в основном артиллерийские орудия, РСЗО и противотанковые комплексы», — рассказал аналитик.

С его точки зрения, появление на поле таких танков, как Leopard, Chieftain или Leclerc, будет означать непосредственное вовлечение НАТО в противостояние, так как управлять этими машинами будут не украинские экипажи.

В то же время эксперт РИСИ Сергей Ермаков в беседе с RT подчеркнул, что ЕС, в том числе ФРГ, сейчас преследует основную задачу — не ввязываться в конфликт напрямую.

«Они хотят помогать таким образом, чтобы интенсивность оказания военной поддержки Украине не привела к вовлечению в этот конфликт немцев и прямому боестолкновению. Федеральное правительство пытается сдержать этот процесс, так как оно должно думать об обеспечении собственной национальной безопасности. Если Германия будет оказывать слишком масштабную помощь Украине, то это очевидно усугубит и так уже крайне неблагоприятную ситуацию в национальной экономике», — рассуждает Ермаков.

В таком случае, по его словам, власти ФРГ могут столкнуться с необходимостью срочно предпринимать меры, чтобы окончательно не истощить возможности собственных вооружённых сил.

«Поэтому социалисты в коалиционном правительстве и сам Шольц демонстрируют некую умеренность в этом вопросе, а вот «Зелёные» требуют наращивания объёмов военной помощи для Украины», — рассказал политолог.

Он пояснил, что США более активно действуют в этом направлении, поскольку находятся на другом континенте.

«Они выставляют на передний край противостояния с Россией европейцев. Поэтому мы видим, что страны, которые пытаются проводить более умеренную политику, оказываются под давлением Вашингтона. Берлину приходится действовать таким образом, чтобы, с одной стороны, не сильно раздражать американцев, а с другой — не втягиваться в конфликт, куда их упорно тащит киевский режим», — подчеркнул Ермаков.

Он усомнился, что в ближайшее время Германия решится передать Киеву технику уровня танков Leopard 2, но также выразил мнение, что поддержка всё равно продолжится.

«Что касается долгосрочных перспектив, то немцы так или иначе будут осуществлять поставки тяжёлого оружия, поскольку планы перевооружения ВСУ приняты и согласованы на уровне НАТО и ЕС», — заключил политолог.