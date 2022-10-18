«Ситуацию сильно не изменит»: как США пытаются укрепить систему ПВО Украины за счёт поставок ЗРК NASAMS

Вашингтон рассчитывает в течение ближайших недель передать Киеву первые зенитные ракетные комплексы NASAMS, сообщил представитель Пентагона во время брифинга. По его словам, в Минобороны США также продолжат работу с украинским военным ведомством, чтобы обеспечить стабильную спутниковую связь для ВСУ. При этом представитель Пентагона повторил уже ставший традиционным тезис американских властей о том, что Вашингтон будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. По мнению экспертов, американские ЗРК не смогут кардинально изменить ситуацию с противовоздушной обороной Украины, к тому же нагрузка на американский ВПК сейчас очень большая и он не справляется, поэтому в ближайшее время следует ожидать замедления поставок оружия Киеву со стороны Вашингтона.

Власти США рассчитывают в течение ближайших недель передать Киеву первые зенитные ракетные комплексы (ЗРК) NASAMS. Об этом сообщил представитель Пентагона высокого ранга во время брифинга.

«Мы постараемся осуществить первую поставку (NASAMS. — RT) Украине в течение следующих нескольких недель. Так украинцы точно получат возможность действовать. Вопрос в том, когда эти системы будут доставлены и введены в строй. Но, как подчеркнул министр (обороны. — RT) Остин на этой неделе, это сфера, которая на данный момент представляет существенный интерес», — заявил представитель Пентагона.

По его словам, в дальнейшем акцент будет делаться на поставку Киеву комплексов ПВО и борьбы с беспилотными авиационными системами.

Напомним, системами NASAMS Киев надеется укрепить свою противовоздушную оборону, как и другими комплексами, которые пообещали украинскому режиму союзники США. Так, Германия уже поставила на Украину первую из четырёх обещанных систем ПВО IRIS-T, Испания планирует передать Киеву четыре комплекса противовоздушной обороны HAWK. Кроме того, украинский режим намерен получить и франко-итальянский ЗРК SAMP/T.

При этом обеспечение связи для Киева является не менее важным аспектом, чем укрепление системы ПВО. Как сообщили в Пентагоне, США продолжат работу с украинским военным ведомством, чтобы сохранить стабильную спутниковую связь для ВСУ.

Напомним, владелец компании SpaceX Илон Маск сначала заявил, что прекращает оплачивать работу спутникового интернета Starlink на Украине и просит Пентагон взять все будущие расходы на себя. Однако позже Маск сообщил о намерении продолжить финансирование Starlink на Украине.

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«Министерство обороны ведёт переговоры со SpaceX по вопросу Starlink. Мы продолжаем прорабатывать детали. На сегодняшний день мне нечего сообщить. Но опять же подчеркну: Министерство обороны (США. — RT) настроено на продолжение сотрудничества с Министерством обороны Украины и содействие ему в обеспечении нужд по части спутниковой связи, чтобы связь у их вооружённых сил работала стабильно», — отметил представитель американского оборонного ведомства.

При этом он повторил уже ставший традиционным тезис Вашингтона: США будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

«Мы уверены, что у нас есть то, что необходимо, и мы будем и далее поддерживать свою готовность, чтобы быть в состоянии поддерживать Украину», — сказал представитель американского Минобороны.

При этом в Пентагоне пояснили, что обеспечивает получение военной помощи для Украины Транспортное командование США (Transcom).

«Задача Транспортного командования США — оперативные и масштабные перевозки живой силы, материально-технических средств и гуманитарной помощи по всему миру в наземной, морской и воздушной средах как в мирное, так и в военное время, что прекрасно видно на примере эффективного и результативного поступления на Украину помощи в сфере безопасности», — сообщает пресс-служба Минобороны США, ссылаясь на главу Транспортного командования генерала ВВС Жаклин Ван Овост.

Овост также отметила, что Transcom поставляет Украине оружие и оборудование, которое якобы окажет непосредственное влияние на обстановку на поле боя.

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«Наш логистический потенциал проявляется в полной мере и сегодня, когда мы находим сбалансированный ответ на вызовы нашей глобальной миссии, обеспечивая получение Украиной необходимой помощи для защиты своего государства», — заявила она своим сослуживцам, назвав также Россию «стратегическим соперником».

Оружейные транши Вашингтона

Напомним, общая сумма, выделенная украинскому режиму Вашингтоном на военные нужды с 24 февраля, составила уже $17,6 млрд.

О последнем пакете военной помощи Киеву на $725 млн Пентагон сообщил 14 октября. В него вошли в том числе дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM, 23 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 500 высокоточных управляемых снарядов калибра 155 мм, 5 тыс. снарядов противотанковой системы минирования (RAAM) и 5 тыс. единиц противотанкового оружия, более 200 бронированных автомобилей HMMWV, а также стрелковое оружие и боеприпасы к нему.

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Впрочем, уже на следующий день после этого объявления старший советник Центра стратегических и международных исследований, полковник американской морской пехоты в отставке Марк Канчиан в интервью Fox News заявил, что в скором времени Соединённые Штаты будут вынуждены резко сократить поставки оружия на Украину из-за истощения запасов. По его данным, у США заканчиваются установки HIMARS, противотанковые ракетные комплексы Javelin и гаубицы М777. Канчиан описал несколько сценариев развития событий, отметив, что США продолжат поддерживать Украину, но им придётся делать это другими способами. В частности, речь идёт о покупке техники у третьих стран или замедлении процесса снабжения ВСУ оружием.

В свою очередь, 16 октября генеральный директор американского журнала The National Interest Дмитрий Саймс написал в своей статье, что Украина и месяца не смогла бы продержаться без помощи со стороны США и НАТО, поскольку полностью зависит от беспрецедентной военной, финансовой и политической поддержки Соединённых Штатов и альянса. Саймс считает ошибочным суждение, что НАТО должно поддерживать Украину, не пытаясь при этом искать пути дипломатического урегулирования конфликта.

«ВПК США не справляется»

Как отметил военный эксперт Иван Коновалов, Вашингтон намерен в ускоренном режиме отправить на Украину ЗРК NASAMS, поскольку эти комплексы нужны киевским властям, чтобы усилить систему противоракетной обороны.

«Однако в нынешней ситуации, когда ВС РФ наносят удары по объектам военного управления Украины в разных направлениях, поставка нескольких комплексов NASAMS ситуацию сильно не изменит. Эти ЗРК не смогут отразить все удары или значительную их часть», — заявил аналитик в разговоре с RT.

В свою очередь, военный эксперт Алексей Леонков предположил, что системы NASAMS украинский режим будет пытаться использовать для защиты критически важных объектов, расположенных в Киеве.

AFP

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«С помощью этих ЗРК ВСУ также могут пытаться сбивать воздушные средства ВС РФ, в частности крылатые ракеты и беспилотники», — сказал он в беседе с RT.

Леонков также оценил попытки Вашингтона сохранить для Киева доступность связи, несмотря на возникшие сложности.

«В результате ударов ВС РФ по системам электроснабжения, которыми поддерживались стандартные системы связи и интернета, они прекращают своё существование. Но для того, чтобы управлять войсками на поле боя, ВСУ нужны эти системы связи. Для передачи данных у Киева остаются лишь спутниковые системы Илона Маска Starlink, но и они испытывают сложности. Маск попытался прекратить финансирование этого проекта, но потом, по всей видимости, на него надавили в Пентагоне, и он вынужден был сдаться», — констатировал аналитик.

Леонков считает, что США сделают всё, чтобы сохранить возможность для ВСУ пользоваться спутниковой связью.

«Американцы будут делать всё возможное для этого, поскольку их задача — затянуть конфликт на Украине за счёт обеспечения спаянности ВСУ и возможности манёвров. Без этого украинские силы долго не протянут», — отметил эксперт.

Коновалов, со своей стороны, оценил деятельность Транспортного командования США, которое используется Вашингтоном для переброски оружия на Украину.

«Через Transcom налажен очень важный для Киева воздушный мост. И через него переброска идёт постоянно. Другое дело, что они перебрасывают всё сначала в Польшу в основном, а оттуда уже наземным путём вооружения доставляются на Украину», — рассказал аналитик.

При этом Коновалов отметил, что Вашингтон в последнее время не сильно наращивает поставки Киеву, анонсируя в основном передачу боеприпасов.

«Нагрузка на ВПК США сейчас очень большая, он не справляется, что признают в США. В ближайшее время следует ожидать замедления поставок, их уменьшения со стороны Вашингтона. Американский военно-промышленный комплекс, хоть и достаточно мощный, не был рассчитан на такой расход боеприпасов, которые украинская сторона использует ежедневно в огромных количествах. Вскоре может так выйти, что для HIMARS не будет хватать снарядов», — заметил эксперт.

Схожего мнения придерживается и Леонков: он отметил, что ВПК США так и не перешёл на серийное производство требуемого Киеву вооружения.

«К тому же в условиях энергетического кризиса делать это очень дорого. И пока Вашингтон запустит маховик своего ВПК, пройдёт время, а оружие нужно сейчас. Вскоре США могут ограничить поставки средств вооружения Киеву», — спрогнозировал аналитик.

При этом Коновалов уверен, что, если Украина хотя бы в течение месяца не будет получать военной помощи от США или НАТО, ВСУ «придёт конец».

AP

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«Это очевидно. Киевский режим держится лишь за счёт оружейных траншей и другой поддержки Запада», — сказал эксперт.

Эту точку зрения разделяет и Леонков. По его словам, Украина полностью зависит от поставок вооружений и военной техники из Соединённых Штатов и стран НАТО.