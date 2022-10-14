CNN: Илон Маск предупредил США о прекращении оплаты работы системы Starlink на Украине

Американский миллиардер Илон Маск предупредил Пентагон, что его компания SpaceX больше не сможет оплачивать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине и просит Минобороны США взять на себя эти расходы.

Телеканал CNN напомнил, что соответствующие операции уже стоили компании $80 млн.

«Но эти благотворительные пожертвования могут прекратиться, поскольку SpaceX уведомила Пентагон, что может прекратить финансирование использования сети на Украине, если только американские военные не станут выделять на эти цели десятки миллионов долларов ежемесячно», — говорится в сообщении CNN.

В документах, оказавшихся в распоряжении телеканала, отмечается, что в сентябре Илон Маск уведомил Пентагон о том, что SpaceX «более не может продолжать финансировать работу Starlink, как прежде», и попросил ведомство взять на себя эти расходы в интересах государства.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что система спутниковой связи Starlink, произведённая компанией Илона Маска SpaceX и используемая украинскими военными, начала давать сбои в зоне российской спецоперации.

По словам Илона Маска, компания SpaceX потратила $80 млн на запуск и поддержание работы интернет-сети на Украине.

Впоследствии Маск заявил, что люди, проживающие на востоке Украины, предпочитают Россию.

Он также предложил свой вариант урегулирования конфликта вокруг Украины, согласно которому Крым остаётся в составе России, а в недавно присоединённых к России регионах ещё раз проводятся референдумы под наблюдением ООН.

После этих заявлений в Одессе убрали фото американского предпринимателя с билборда со знаменитостями, поддерживающими Украину.