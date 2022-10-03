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Маск предложил свой вариант урегулирования конфликта вокруг Украины

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Американский предприниматель Илон Маск предложил свой вариант урегулирования конфликта вокруг Украины.
Маск предложил свой вариант урегулирования конфликта вокруг Украины
  • AP

По его словам, Крым остаётся в составе России, «как это было c 1783 года до ошибки Хрущёва», а в недавно присоединённых к России регионах необходимо провести референдумы ещё раз под наблюдением ООН.

«Необходимо обеспечить подачу воды в Крым. Украина остаётся нейтральной (по отношению к НАТО. — RT)», — написал Маск в Twitter.

30 сентября президент России Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.

Позднее Госдума приняла федеральные конституционные законы о вхождении этих субъектов в состав России.

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