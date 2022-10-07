Financial Times: система связи Starlink начала давать сбои в зоне проведения СВО
- AP
Как пишет издание, «катастрофические потери» связи зафиксированы в Донбассе, Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.
Подчёркивается, что сбои «вызвали панику» в рядах ВСУ.
По мнению украинских экспертов, которые были опрошены газетой, причиной проблем может быть целенаправленное решение SpaceX ограничить доступ к системе на территории, контролируемой Россией, приводит информацию из статьи ТАСС.
В сентябре стало известно, что росгвардейцы изъяли спутниковую интернет-тарелку Starlink, поставленную в рамках военной помощи украинским войскам от США.
По словам Илона Маска, компания SpaceX потратила $80 млн на запуск и поддержание работы интернет-сети на Украине.