Росгвардия в ЛНР изъяла оборудование Space X, поставляемое украинским военным из США
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
«В ходе разведывательных мероприятий в населённом пункте Луганской Народной Республики в одном из домовладений росгвардейцы обнаружили спутниковую интернет-тарелку STARLINK компании Space X, поставляемую в рамках военной помощи ВСУ от США», — уточняется в сообщении.
В Росгвардии добавили, что оборудование принадлежало одному из подразделений ВСУ, которое дислоцировалось в этом районе.