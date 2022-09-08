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Росгвардия в ЛНР изъяла оборудование Space X, поставляемое украинским военным из США

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Росгвардейцы изъяли спутниковую интернет-тарелку Starlink компании Space X Илона Маска, поставленную в рамках военной помощи украинским войскам от США. Также на территории Луганской Народной Республики задержаны три пособника украинских боевиков.
Росгвардия в ЛНР изъяла оборудование Space X, поставляемое украинским военным из США
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«В ходе разведывательных мероприятий в населённом пункте Луганской Народной Республики в одном из домовладений росгвардейцы обнаружили спутниковую интернет-тарелку STARLINK компании Space X, поставляемую в рамках военной помощи ВСУ от США», — уточняется в сообщении.

В Росгвардии добавили, что оборудование принадлежало одному из подразделений ВСУ, которое дислоцировалось в этом районе.

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