Илон Маск заявил, что на востоке Украины предпочитают Россию

Люди, проживающие на востоке Украины, предпочитают Россию, заявил бизнесмен Илон Маск в ответ на слова сенатора США Линдси Грэма, который раскритиковал его план мирного урегулирования конфликта.

Об этом сообщает ТАСС.

Грэм отметил, что Маску «следует понять факты» конфликта на Украине.

«Большая часть Украины однозначно хочет быть частью Украины, но на некоторых восточных частях территории большинство населения составляют русские — и они предпочитают Россию», — заявил Маск.

Он добавил, что в любой зоне конфликта необходимо поддерживать волю проживающих там людей.

Ранее Маск предложил, чтобы Крым остался в составе России, а в недавно присоединённых к стране регионах провели референдумы ещё раз — под наблюдением ООН.

Он также предупредил, что эскалация на Украине нанесёт значительный урон стране.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала план Маска по Украине частью общественной дискуссии, отметив, что на Западе начали задаваться вопросами о происходящем.