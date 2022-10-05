Захарова прокомментировала план Маска по урегулированию на Украине
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По её словам, это всё является общественной дискуссией, у каждого из участников которой есть своя цель и задача.
Захарова добавила, что мир сейчас очень глубоко переживает все потрясения, которые связаны с ситуацией вокруг Украины и спровоцированы Западом.
«И наконец, наверное, на Западе, начинает возникать вопрос: а что вообще всё это означает, а почему всё это происходит, а какова роль Белого дома, США, натовских структур во всём этом?» — заявила она.
Ранее Маск предложил, чтобы Крым остался в составе России, а в недавно присоединённых к России регионах провели референдумы ещё раз под наблюдением ООН.