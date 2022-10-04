В Кремле прокомментировали высказывание Маска по урегулированию конфликта на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание Илона Маска по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

«На самом деле, это весьма позитивно, что такой человек, как Илон Маск, ищет пути мирного выхода из ситуации», — сказал он.

По словам Пескова, многие идеи заслуживают внимания.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя слова Маска, назвал его молодцом.

В частности, американский предприниматель предложил, чтобы Крым остался в составе России, а в недавно присоединённых к России регионах провели референдумы ещё раз под наблюдением ООН.