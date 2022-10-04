В Кремле прокомментировали высказывание Маска по урегулированию конфликта на Украине
- AP
«На самом деле, это весьма позитивно, что такой человек, как Илон Маск, ищет пути мирного выхода из ситуации», — сказал он.
По словам Пескова, многие идеи заслуживают внимания.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя слова Маска, назвал его молодцом.
В частности, американский предприниматель предложил, чтобы Крым остался в составе России, а в недавно присоединённых к России регионах провели референдумы ещё раз под наблюдением ООН.