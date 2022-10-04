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В Кремле прокомментировали высказывание Маска по урегулированию конфликта на Украине

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание Илона Маска по вопросу урегулирования конфликта на Украине.
В Кремле прокомментировали высказывание Маска по урегулированию конфликта на Украине
  • AP

«На самом деле, это весьма позитивно, что такой человек, как Илон Маск, ищет пути мирного выхода из ситуации», — сказал он.

По словам Пескова, многие идеи заслуживают внимания.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя слова Маска, назвал его молодцом.

В частности, американский предприниматель предложил, чтобы Крым остался в составе России, а в недавно присоединённых к России регионах провели референдумы ещё раз под наблюдением ООН.

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