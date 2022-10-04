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Медведев прокомментировал слова Маска относительно урегулирования конфликта вокруг Украины

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал слова бизнесмена Илона Маска относительно урегулирования конфликта вокруг Украины.

«Маск молодец, однако. Достоин присвоения внеочередного офицерского звания», — написал Медведев в Telegram.

Ранее Маск предложил свой вариант урегулирования конфликта вокруг Украины.

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