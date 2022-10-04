Медведев прокомментировал слова Маска относительно урегулирования конфликта вокруг Украины
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал слова бизнесмена Илона Маска относительно урегулирования конфликта вокруг Украины.
«Маск молодец, однако. Достоин присвоения внеочередного офицерского звания», — написал Медведев в Telegram.
Ранее Маск предложил свой вариант урегулирования конфликта вокруг Украины.
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