Маск предупредил, что эскалация на Украине нанесёт значительный урон стране
- AP
Об этом он написал в Twitter, отвечая на вопрос президента Украины Владимира Зеленского о том, кто поддерживает Киев.
«Я по-прежнему активно поддерживаю Украину, однако убеждён, что широкомасштабная эскалация войны нанесёт значительный урон Украине и, возможно, всему миру», — заявил Маск.
Ранее Маск предложил свой вариант урегулирования конфликта вокруг Украины.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя предложение Маска, заявил, что американский бизнесмен «достоин присвоения внеочередного офицерского звания».
В свою очередь, руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Маск рвёт шаблоны политики президента США Джо Байдена на Украине.