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Маск предупредил, что эскалация на Украине нанесёт значительный урон стране

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Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что по-прежнему поддерживает Киев, но предупредил, что эскалация на Украине нанесёт значительный урон стране и, возможно, всему миру.
Маск предупредил, что эскалация на Украине нанесёт значительный урон стране
  • AP

Об этом он написал в Twitter, отвечая на вопрос президента Украины Владимира Зеленского о том, кто поддерживает Киев.

«Я по-прежнему активно поддерживаю Украину, однако убеждён, что широкомасштабная эскалация войны нанесёт значительный урон Украине и, возможно, всему миру», — заявил Маск.

Ранее Маск предложил свой вариант урегулирования конфликта вокруг Украины.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя предложение Маска, заявил, что американский бизнесмен «достоин присвоения внеочередного офицерского звания».

В свою очередь, руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Маск рвёт шаблоны политики президента США Джо Байдена на Украине.

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